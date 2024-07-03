Адвоката судят за разглашение тайны следствия в телепрограмме

Следствие выяснило, что юрист передал видеозапись допроса его подзащитного в редакцию программы «Мужское/женское», чтобы «создать общественное мнение о его высоких профессиональных навыках». Адвокатское сообщество обратило внимание: к моменту выхода программы следствие уже завершилось.

В судебном участке № 6 Дзержинского судебного района Новосибирска рассматривается уголовное дело в отношении адвоката бюро «Ковалева, Бузюргин и партнеры» Владимира Бузюргина, сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов.

Его обвиняют по ст. 310 УК в разглашении данных предварительного расследования на телепередаче «Мужское/женское», которая была посвящена делу его подзащитного. Речь об Иване Прудникове, которому вменяют в вину убийство подростка на новосибирском пляже «Бумеранг» в 2018-м, уточняет «Коммерсант». Следствие считает, что адвокат передал копии материалов уголовного дела сотруднику Первого канала для их размещения в выпуске программы. Он якобы загрузил на «Яндекс диск» видеозапись допроса Прудникова, отрицающего причастность к преступлению, и отправил ссылку для скачивания в редакцию программы. 28 апреля 2023 года фрагмент видеозаписи показали в эфире Первого канала.

Следствие настаивает: адвокат хотел «позиционировать себя как квалифицированного адвоката по уголовным делам и создавать общественное мнение о его высоких профессиональных навыках, сформировав у людей мнение о невиновности подзащитного».

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Бузюргин отверг обвинения и обратился в комиссию Совета ФПА по защите прав адвокатов, где ситуацию взяли на контроль. Вскоре председатель комиссии Генри Резник направил прокурору Новосибирской области Александру Бучману письмо, в котором отметил, что на незаконность преследования юриста подавали жалобы в областную прокуратуру и Следственный комитет по Новосибирской области. Но их немотивированно отклонили либо проигнорировали, хотя в них перечислялись «веские доводы об отсутствии самого события преступления».

Резник напомнил: режим следственной тайны прекращается с момента окончания предварительного следствия и передачи дела в суд и в случаях, указанных в ч. 4 ст. 161 УПК. В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат получил материалы с 15 августа по 9 сентября 2022 года, а с 15 августа по 28 апреля 2023-го передал их редакции. При этом дело Прудникова направили в суд в сентябре 2022-го, а в марте 2023 года присяжные вынесли оправдательный вердикт, который судья отказалась передавать для оглашения. То есть следствие считает, что ответственность по ст. 310 УК может наступать за разглашение материалов на стадии судебного разбирательства и даже после его завершения.

Такой взгляд на применение данной уголовно-правовой нормы ошибочен. После окончания предварительного расследования и передачи дела с обвинительным заключением в суд тайна следствия нарушена быть не может, поскольку она исчезает. Следователь не является участником судебного разбирательства и никакими полномочиями на этой стадии уголовного процесса не обладает.

Генри Резник, председатель комиссии Совета ФПА по защите прав адвокатов

Но все же прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передали в суд. В комментарии «Адвокатской газете» Бузюргин рассказал, что гособвинитель так и не смогла объяснить, в чем именно выразился вред правосудию, который он якобы причинил, и в чем выразились негативные последствия его действий. «Гособвинитель лишь сказала, что огласила обвинение в том виде, в котором оно представлено в обвинительном заключении, и добавить ей нечего», — уточнил председатель комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП Новосибирской области Тимофей Тимофеев, защищающий Бузюргина.

«В рассматриваемом случае также нет спора о фактах, защитник всего лишь предал гласности на телепередаче некоторые аспекты дела своего подзащитного», — добавил зампредседателя комиссии Совета ФПА по защите прав адвокатов, председатель комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП Санкт-Петербурга Сергей Краузе.

Следующее заседание по делу назначено на 18 июля.

Право.ru