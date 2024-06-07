ВС объяснил, когда убытки возмещаются солидарно

Две СРО поспорили, кто должен возмещать убытки. В одной организации правонарушитель состоял на момент вынесения решения суда, а во второй — почти весь период незаконного бездействия. С делом разобрался ВС.

Александр Павличенко, управляющий ООО «Термик-Система», долгое время не приступал к возврату средств в конкурсную массу должника. Суд признал, что из-за незаконного бездействия Павличенко общество не смогло исполнить реституционные требования, и обязал управляющего возместить «Термик-Системе» убытки в размере 84 млн руб. (дело № А41-31311/2014).

Убытки Павличенко не возместил, поэтому суд взыскал 5 млн руб. с некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» (дело № А40-71892/2021). В «Развитие» управляющий вступил в ноябре 2017 года. СРО утверждало, что почти весь период противоправного бездействия, начавшийся в марте 2016-го, Павличенко состоял в «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Будет справедливо, заметило «Развитие», если партнерство и ассоциация возместят убытки «Термик-Системы» в соответствующих частях. Так, партнерство обратилось в суд с иском о взыскании с ассоциации 4,7 млн. руб. в порядке регресса (дело № А40-70399/2023).

Нижестоящие инстанции с «Развитием» не согласились. По мнению судов, ассоциация и партнерство — не солидарные должники, а партнерство пытается переложить обязанность возместить убытки.

Практика ВС отказался пересматривать свою позицию в споре о взыскании убытков

ВС обратил внимание: в период незаконного бездействия Павличенко последовательно был членом двух СРО, а обязанности он нарушал непрерывно в течение всего периода вплоть до момента, когда исполнение реституционных требований стало невозможным. «Следовательно, поведение управляющего как в период, приходящийся на его членство в первой СРО, так и в период, относящийся ко второй организации, находилось в прямой причинно-следственной связи с утратой возможности увеличения конкурсной массы», — резюмировал ВС. Полный состав нарушения формировался ежедневно, а размер убытков не нарастал день ото дня. Получается, обе СРО отвечали за одни и те же убытки от бездействия Павличенко, но получить возмещение должник мог лишь один раз. Значит, ответственность СРО была солидарной, заключила экономколлегия, отменила решения и направила дело на пересмотр в АСГМ.

Арина Ломакина