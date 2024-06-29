ВККС отберет кандидатов на должности председателей, зампредов и судей

Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала повестку очередного заседания, которое пройдет с 8 по 12 июля.

Первые два дня заседания ВККС посвятит даче рекомендаций кандидатам на должности в судах. Алексей Харламов претендует на пост председателя Мособлсуда. Игорь Чапаев хочет возглавить АС Вологодской области, а Андрей Соловьев — АС Московской области.

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Анна Марчевская откликалась на вакансию зампреда АС Магаданской области, Ильфат Фархутдинов — зампреда ВС Республики Башкортостан, Александр Шадлов — зампреда ВС Республики Коми.

Должность зампреда ВС Чувашской Республики хотят занять Ирина Орлова и Галина Савелькина, а пост зампреда Липецкого облсуда — Андрей Долбнин.

Ольга Новикова подавала заявление на должность зампреда Мосгорсуда, Виктор Фомин — зампреда Нижегородского облсуда.

Ольга Жиляева хочет получить рекомендацию на должность зампреда Севастопольского горсуда, Галина Ившина — зампреда 2-го ААС, Игорь Ганцев — зампреда АС Республики Башкортостан. Вадим Бондаренко претендует на место зампреда АС Саратовской области. Еще ВККС рассмотрит заявления кандидатов на должности председателей и зампредов в военные суды.

Остальные отклики — на должности судей. Гульнар Пономарева намерена устроиться в АС Дальневосточного округа, Ольга Маркова — в 4-й ААС, Ольга Голубева — в АС Волго-Вятского округа, Анна Калашникова и Венера Советова — в АС Поволжского округа.

Андрей Евдошенко, Елена Герасимова, Сергей Нестеров подали заявления на судейские посты в АС Северо-Западного округа. Помимо них, кандидатами на должности судей в арбитражных судах выступают еще семь человек, в СОЮ — 19. Часть заявлений — от претендентов в суды ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в первый день заседания ВККС рассмотрит представление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка № 334 Щелковского судебного района Московской области в отставке Заура Тигиева по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК («Покушение на мошенничество»).

В двух других представлениях Бастрыкин просит согласия на арест мирового судьи судебного участка № 2 города Анапы Краснодарского края в отставке Сергея Крылова и судьи, председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой.

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