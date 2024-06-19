В ФПА разработали порядок защиты прав адвокатов

Хотя закон «Об адвокатуре» и запрещает вмешиваться в деятельность адвокатов, в ФПА сообщают о многочисленных нарушениях их профессиональных прав. Совет ФПА отреагировал на это принятием документа, который унифицирует порядок защиты юристов. Предыдущий порядок утрачивает силу.

18 июня прошло очередное заседание совета Федеральной палаты адвокатов, который, в частности, утвердил положение «О порядке осуществления защиты профессиональных прав адвокатов». Об этом сообщила пресс-служба ФПА.

В преамбуле документа упоминается п. 1 ст. 18 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», запрещающая вмешиваться в законную деятельность адвокатов либо мешать ей. При этом в ФПА все еще поступает информация о многочисленных нарушениях профессиональных прав юристов, в том числе и тех, о которых адвокаты не сообщают органам адвокатского самоуправления либо делают это с запозданием.

«Эти нарушения в ряде случаев не только ущемляют профессиональные права отдельного адвоката, но и нарушают интересы адвокатского сообщества в целом, наносят ущерб авторитету адвокатуры», — указывают авторы документа. А при молчаливом согласии юриста создается порочная практика, которая оправдывает саму возможность нарушения его прав.

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Вопросы интерпретации действий и решений должностных лиц как посягающих на профессиональные права, необходимых действий адвоката в такой ситуации и порядка уведомления сообщества о нарушениях сейчас надлежаще не урегулирован. Об этом говорит практика рассмотрения обращений адвокатов комиссией по защите профессиональных прав. Поэтому совет ФПА и принял положение. По задумке, это создаст у правоприменителей «атмосферу нетерпимости к нарушениям профессиональных прав адвокатов» и поможет ввести единый порядок уведомления органов адвокатского самоуправления о нарушениях прав юристов.

Документ состоит из пяти частей.

В первой содержатся общие положения. В них оговаривается важность защиты профессиональных прав, раскрывается их понятие и понятие нарушения прав адвоката. Обозначаются формы защиты прав.

Вторая часть посвящена самозащите профессиональных прав. Одна из статей устанавливает, что адвокат в каждом случае их нарушения должен незамедлительно принять разумные меры по самозащите. Отступление допускается, только если потенциальный вред интересам доверителя затруднит или сделает невозможной реализацию позиции по делу.

Третья часть документа посвящена защите профессиональных прав адвокатов и интересов адвокатского сообщества комиссией региональной палаты адвокатов.

В четвертой части установлены основы защиты прав адвокатов и интересов адвокатского сообщества комиссией совета ФПА.

Пятая часть содержит заключительные положения. Там указано, что предыдущий порядок от 22 марта 2021-го утрачивает силу.

Еще совет ФПА утвердил тестовые задания для сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката и разъяснение по отдельным вопросам заключения адвокатом соглашения об оказании юрпомощи в пользу третьего лица.

Право.ru