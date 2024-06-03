В АС Уральского округа обсудили проблемы рассмотрения споров с госорганами

В юбилейном заседании Научно-консультативного совета при арбитражном суде участвовал судья Верховного суда Юрий Иваненко.

31 мая на базе Арбитражного суда Республики Башкортостан состоялось 55-е заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте суда.

Это заседание стало юбилейным для АС Уральского округа: ровно 25 лет был принято решение о создании научно-консультативного совета. На этот раз судьи обсудили тему «Проблемы применения законодательства при рассмотрении экономических споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений». В мероприятии, помимо председателей и судей арбитражных судов Уральского судебного округа и представителей Арбитражного суда Западно-Сибирского округа и Арбитражного суда Запорожской области, участвовали:

председатель третьего судебного состава экономколлегии Верховного суда Юрий Иваненко;

советник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Верховного суда Владимир Сафонов и главный консультант Марианна Копылова;

член Научно-консультативного совета при ВС, доцент кафедры административного и финансового права Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Овсянников;

член Научно-консультативного совета при ВС и при АС Уральского округа, заведующий кафедрой административного права Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева Сергей Хазанов;

член Научно-консультативного совета при АС Уральского округа Аркадий Брызгалин.

Рекомендации, выработанные по итогам заседания совета, будут размещены на сайте АС Уральского округа в разделе «Практика Уральского региона» / «Научно-консультативный совет».

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