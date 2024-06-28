Поводом стала перевозка товаров и грузов из РФ в КНДР.

Южная Корея обновила санкционный список, включив туда несколько компаний и судов из РФ. Поводом для новых санкций послужила вероятная поставка в КНДР оружия, нефтепродуктов и участие в северокорейской ядерной программе. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Сообщается, что санкции коснулись кипрской IBEX Shipping Inc, которая числится владельцем трех судов под флагом РФ, и двух транспортных компаний: «Трансморфлота» и «М Лизинга». Все компании уже находятся в американском санкционном списке. По версии южнокорейского МИД, корабли, принадлежащие трем фирмам, перевозили военное снаряжение между Россией и Северной Кореей. Это, по мнению ведомства, явное нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

24 июня Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций. Новые ограничения наложены на 27 судов теневого флота, с помощью которых РФ якобы обходит потолок цен на нефть и нефтепродукты. Кроме того, в санкционный список попал «Совкомфлот» и глава компании Игорь Тонковидов.

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