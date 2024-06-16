Суд приостановил производство по требованию «Траста» к Шишханову

«Траст» просил включить долг в 283,8 млрд руб. в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве Микаила Шишханова. Арбитражный суд пока не будет рассматривать этот вопрос.

АС Московской области приостановил производство по заявлению банка «Траст» о включении долга на 283,8 млрд руб. в реестр требований кредиторов экс-владельца «Рост банка» Микаила Шишханова (№ А41-14838/2023).

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Как говорится в определении, заявление не будут рассматривать до вступления в законную силу итогового решения по делу о взыскании убытков от санации «Рост банка» (№ А40-175485/2020). В мае 2023 года АСГМ взыскал с Шишханова и бывшего топ-менеджера кредитной организации Александра Лукина 283,8 млрд руб. по иску Центробанка. Но спустя год АС Московского округа отправил материалы на пересмотр. Причина — истец и нижестоящие инстанции некорректно сослались на норму закона «О банкротстве».

Приостановить производство по обособленному спору о включении долга в 283,8 млрд руб. в реестр требований кредиторов попросил сам заявитель. Суд посчитал, что это отвечает принципу соблюдения баланса интересов должника и кредиторов.

Шишханова признали банкротом летом 2023 года. Тогда сообщалось, что долги бизнесмена в 12 000 раз превышают стоимость его имущества. На тот момент предприниматель якобы нигде не работал и владел лишь двумя квартирами стоимостью около 70 млн руб.

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