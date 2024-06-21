США ввели санкции против топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»

Zel Экономика

Днем ранее Минторг страны анонсировал запрет на использование ПО компании.

США расширили ограничения против России и включили в санкционный список еще 12 россиян. Такое сообщение опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

В этот раз под ограничения подпало руководство «Лаборатории Касперского», включая исполнительного директора Андрея Тихонова, директора по развитию бизнеса Андрея Ефремова, директора по юридическим вопросам Игоря Чекунова, директора по работе с персоналом Марину Алексееву и исполнительного вице-президента по потребительскому бизнесу Михаила Гербера.

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Днем ранее Минторг США анонсировал введение запрета на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского». В компании уверены: решение американских властей поспособствует развитию киберпреступности. «Пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями согласно независимым тестам. Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет», — указано в комментарии фирмы для РИА «Новости».

Компания будет использовать доступные юридические инструменты, чтобы «сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами», добавили в пресс-службе.

  • Право.ru

pravo.ru

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