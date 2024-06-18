Роспотребнадзор предложил запретить продавцам навязывать допуслуги

Как отметили авторы инициативы, проблеме уже много лет. Предлагаемые поправки к закону помогут защитить потребителей.

Роспотребнадзор подготовил поправки к закону «О защите прав потребителей», которые запретят продавцам навязывать клиентам дополнительные товары, работы или услуги. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

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Президент ввел штрафы за навязывание услуг потребителям 19 октября, 16:38

Как говорится в пояснительной записке, проблеме навязывания продукции уже много лет. Часто такое происходит при дистанционной продаже авиа- и железнодорожных билетов: компании проставляют в форме основного договора автоматическое согласие на договор добровольного страхования. Подобное происходит и в других областях: по данным ВЦИОМ, на ноябрь 2023 года четверо из десяти опрошенных россиян замечали, что услуги, положенные по полису ОМС, пытаются оказать платно. Кроме того, навязать допуслуги пробуют в автосалонах или при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Авторы инициативы считают, что запрет на навязывание дополнительных товаров будет способствовать «неукоснительному соблюдению закрепленного ст. 421 ГК принципа свободы договора и обеспечат эффективную защиту наиболее слабой стороны в обязательстве — потребителя».

В октябре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за навязывание потребителям дополнительных услуг: 2000–4000 руб. для должностных лиц, 20 000–40 000 руб. — для компаний.

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