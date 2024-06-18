Роспотребнадзор предложил запретить продавцам навязывать допуслуги

Zel Экономика

Как отметили авторы инициативы, проблеме уже много лет. Предлагаемые поправки к закону помогут защитить потребителей.

Роспотребнадзор подготовил поправки к закону «О защите прав потребителей», которые запретят продавцам навязывать клиентам дополнительные товары, работы или услуги. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

В этом сюжете

  • Президент ввел штрафы за навязывание услуг потребителям 19 октября, 16:38

Как говорится в пояснительной записке, проблеме навязывания продукции уже много лет. Часто такое происходит при дистанционной продаже авиа- и железнодорожных билетов: компании проставляют в форме основного договора автоматическое согласие на договор добровольного страхования. Подобное происходит и в других областях: по данным ВЦИОМ, на ноябрь 2023 года четверо из десяти опрошенных россиян замечали, что услуги, положенные по полису ОМС, пытаются оказать платно. Кроме того, навязать допуслуги пробуют в автосалонах или при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Авторы инициативы считают, что запрет на навязывание дополнительных товаров будет способствовать «неукоснительному соблюдению закрепленного ст. 421 ГК принципа свободы договора и обеспечат эффективную защиту наиболее слабой стороны в обязательстве — потребителя».

В октябре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за навязывание потребителям дополнительных услуг: 2000–4000 руб. для должностных лиц, 20 000–40 000 руб. — для компаний. 

  • Право.ru
  • Законопроект
  • Новости

pravo.ru

Смотреть также

ВККС открыла вакансии в судах ДНР

До 12 июля Высшая квалифколлегия принимает документы от претендентов на должности судей, председателей и зампредов …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2024, All Rights Reserved