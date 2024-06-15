Путин разрешил выкупить акции «Кузнецкинвестстроя» у компании из Италии

Zel Экономика

Других согласий для этой сделки не потребуется, уточняется в распоряжении главы государства.

Президент Владимир Путин разрешил фирме «Лучшее решение» приобрести акции угольной компании «Кузнецкинвестстрой» у «Коэклеричи Коммодитис СА» и «Коэклеричи Раша». Распоряжение об этом опубликовали на официальном портале правовой информации в пятницу.

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Согласно документу, глава государства одобрил выкуп 109 999 999 обыкновенных акций у первой компании и одной — у второй.

«Кузнецкинвестстрой» добывает уголь в Кузбассе. С 2008 года входит в состав итальянской «Коэклеричи», которая работает в сферах добычи угля, торговли, морских перевозок грузов и логистики. 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 14.06.2024 № 179-рп «О специальном решении о совершении сделок акционерным обществом «Лучшее решение»

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