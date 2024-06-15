Путин разрешил выкупить акции «Кузнецкинвестстроя» у компании из Италии

Других согласий для этой сделки не потребуется, уточняется в распоряжении главы государства.

Президент Владимир Путин разрешил фирме «Лучшее решение» приобрести акции угольной компании «Кузнецкинвестстрой» у «Коэклеричи Коммодитис СА» и «Коэклеричи Раша». Распоряжение об этом опубликовали на официальном портале правовой информации в пятницу.

В этом сюжете

Путин разрешил нидерландской Mammoet продать активы в РФ 20 февраля, 13:31

Согласно документу, глава государства одобрил выкуп 109 999 999 обыкновенных акций у первой компании и одной — у второй.

«Кузнецкинвестстрой» добывает уголь в Кузбассе. С 2008 года входит в состав итальянской «Коэклеричи», которая работает в сферах добычи угля, торговли, морских перевозок грузов и логистики.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 14.06.2024 № 179-рп «О специальном решении о совершении сделок акционерным обществом «Лучшее решение»

Право.ru