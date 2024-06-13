Президент повысил порог ущерба при нарушении авторских прав

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Соответствующий закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

12 июня президент подписал закон №133-ФЗ о внесении изменений в Уголовный кодекс. На сайте Кремля указано, что поправки направлены на гуманизацию уголовного законодательства. 

Законодательство Президент подписал закон о повышении порогов по экономическим делам

Законом предлагают поднять значение крупного размера в ст. 146 УК до 500 000 руб. и особо крупного — до 2 млн руб. В ст. 165 УК — до 1 и 4 млн руб. соответственно. Сейчас крупным размером по ст. 146 УК считается ущерб, который превышает 100 000 руб., а особо крупным — 1 млн руб. Действующая редакция ст. 165 УК считает крупным размер свыше 250 000 руб., особо крупным — 1 млн руб. 

Как говорится в пояснительной записке, проект позволит декриминализировать около 26% преступлений по ст. 146 и 20% — по ст. 165. Изменения смягчат ответственность примерно по 40% преступлениям по ч. 3 ст. 146 и 28% — по ч. 2 ст. 165. 

Госдума приняла поправки 28 мая, Совфед одобрил 5 июня. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Законопроект № 532911-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

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