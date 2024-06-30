Польская Orlen предупредила газовые компании о возможных арестах их платежей «Газпрому»

Это происходит на фоне разбирательства с российской энергетической компанией из-за прекращения поставок газа в европейские страны.

Польская энергетическая компания Orlen предупредила газовые компании Венгрии, Словакии и Австрии о возможном аресте их платежей «Газпрому». Это произошло более месяца назад, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

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Предупреждения связаны с претензиями о возмещении убытков, которые Польша понесла от потери российских поставок в 2022 году. Orlen по-прежнему находится в споре с «Газпромом» из-за долгосрочного газового контракта. Подробности текущих арбитражных разбирательств компания не разглашает.

В 2022 году Польша расторгла договор о получении российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Варшава отказалась оплачивать топливо в рублях, Москва в ответ прекратила поставки. Это привело к спорам о тарифах и снижении производительности промышленности.

Иностранные компании инициируют разбирательства с «Газпром экспортом» за рубежом. Последняя, в свою очередь, просит российский суд запретить споры с ней за границей. Инстанции удовлетворяют требования.

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