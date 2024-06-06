По делу бывшего владельца «Азбуки вкуса» арестовали более 400 объектов недвижимости

Потерпевшие подали шесть гражданских исков.

413 объектов недвижимости стоимостью более 4 млрд руб. арестовали в Москве и Санкт-Петербурге по делу бывшего совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского и других фигурантов, обвиняемых в хищении более $126 млн у нескольких зарубежных компаний.

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По информации ТАСС, потерпевшие подали шесть гражданских исков о возмещении имущественного вреда. Компания «Ашая инвестментс лимитед» потребовала $20 млн, «Международный коммерческий союз» — $12,5 млн, еще четыре заявителя — $93,5 млн.

Материалы уголовного дела зарегистрированы в Пресненском райсуде Москвы. Дата предварительных слушаний еще не назначена. Следствие считает, что экс-директор Petropavlovsk Павел Масловский, бывший гендиректор «Ппфин холдинг» Светлана Безрукова и банкир Андрей Вдовин совершили многомиллионное хищение под руководством Якубовского. Последнего задержали в апреле 2023 года в московском аэропорту. Сначала его допрашивали как свидетеля, позднее — предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Среди потерпевших — компании «Ашая инвестментс лимитед», АО «МКС», «Ари солюшнс», «Брейви лимитед», «Нью Юнион», бизнесмен Михаил Вишняков.

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