Минэк подготовил параметры инвестиционного налогового вычета

Бизнес-сообщество с ведомством не согласно из-за слишком адресного характера программы.

Минэкономразвития в рамках налоговой реформы подготовил проект о применении федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), сообщает РБК. Документ подписала 17 июня замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Его копию получили «Деловая Россия» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)

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Президент Владимир Путин анонсировал новый федеральный инвестиционный налоговый вычет в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Его целью указывалось сокращение неравенства. 3 июня в Госдуму поступил законопроект о совершенствования налоговой системы (подробнее в материале «Налоговая реформа: что нужно знать бизнесу»). Согласно поправкам, ставка по налогу на прибыль вырастет с 20 до 25%, но бизнес сможет компенсировать ее рост путем применения инвестиционного вычета. Конкретные параметры такого механизма должно определить правительство своим подзаконным актов.

Минэк разработал проект постановления о применении ФИНВ, но сократил потенциальный перечень компаний, которые смогут им воспользоваться. Во-первых, уменьшение размера налогов будет доступно только для избранных предприятий, деятельность которых направлена на «проекты технологического суверенитета» в 13 отраслях экономики. Соответствующий перечень ведет государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Кроме того, льгота будет недоступна для иностранных компаний, участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, кредитных организаций и производителей подакцизных товаров.

Второе ограничение касается размера вычета. Минэк установил, что в текущий налоговый период его сумма не должна превышать 25% от суммы инвестиционных расходов. Поправки в Налоговый кодекс, которые находятся на рассмотрении в Госдуме, установили данный порог в 50%. Кроме того, налоговый вычет уменьшит сумму налога, а не налоговую базу.

Третье ограничение касается сроков: предприятие должно выбрать вычет, превышающий сумму налога к уплате, в течение пяти лет, а отказаться от выбранных параметров можно только по истечении трех лет. Кроме того, проект устанавливает пятилетний минимальный срок использования основных средств, на которые получен вычет. Главное достоинство проекта — возможность снижения суммы налога на прибыль, зачисляемую в бюджет, до нуля.

Мнение бизнеса о вычете

Глава «Деловой России» Алексей Репик документ раскритиковал, посчитав, что он носит слишком адресный характер. По его словам, программ, которые помогают только некоторым компаниям, уже достаточно: соглашения о защите и поощрении капиталовложений, Фабрика проектного финансирования, проекты, которые получают поддержку из Фонда национального благосостояния. Репик считает, что в механизмах инвестирования не хватает универсальных инструментов. Кроме того, в организации не согласны с возможностью давать вычет на всю федеральную часть налога на прибыль. «Деловая Россия» предложила повысить ставку налога, но обеспечить возможность применения льгот большим количеством предприятий.

Главе РСПП Александру Шохину параметры ФИНВ тоже не понравились. «Важно предусмотреть заявительный порядок применения по принципу «осуществил инвестиции — применил вычет», без заключения каких-либо инвестиционных соглашений или включения в какие-либо государственные перечни», — пояснил он.

Минфин изначально заложил в бюджет 100 млрд руб. на реализацию федерального инвестиционного вычета. Но источники РБК поясняют, что этих денег может не хватить и более актуален сценарий, что потребуется примерно 300 млрд руб. в год. В Минэкономразвития указывают, что ждут предложения от участников рынка для доработки проекта.

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