JP Morgan запретили судиться с ВТБ за рубежом

В случае нарушения запрета крупнейший банк США обяжут выплатить $439,5 млн.

В пятницу АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил JP Morgan Chase Bank N.A. вести за рубежом разбирательства против ВТБ, связанные с причинением российскому банку вреда от блокировки денежных средств.

«Иск удовлетворить полностью», — сообщается в карточке дела № А56-39808/2024. Текст решения пока не опубликован. Если американская кредитная компания нарушит запрет, с нее взыщут $439,5 млн.

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Конфликт между сторонами начался после того, как ВТБ подпал под санкции США и на его корреспондентском счете в JP Morgan Chase заблокировали $439,5 млн. В попытках вернуть деньги российский банк подал два иска в суд РФ: о запрете JP Morgan Chase Bank N.A. вести разбирательства против него за рубежом и о взыскании $439,5 млн убытков. Второй спор продолжается в закрытом режиме (№ А56-37388/2024).

JP Morgan тоже обратился в суд, но только в Нью-Йорке. Банк потребовал, чтобы ВТБ перестал пытаться вернуть $439,5 млн, поскольку американское законодательство запрещает ему выплачивать эти деньги.

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