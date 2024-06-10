Инвесторы Credit Suisse подали иск к швейцарским властям

Списание стоимости облигаций швейцарского банка причинило их держателям крупные убытки и дискриминировало их по сравнению с владельцами обыкновенных акций, настаивают заявители.

Держатели облигаций банка Credit Suisse подали иск в Суд Нью-Йорка против правительства Швейцарии. Заявители требуют от властей выплатить компенсацию за списание всего долга кредитной организации по облигациям дополнительного капитала первого уровня (AT1). Об этом пишет CNBC со ссылкой на заявление юридической фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая представляет интересы держателей ценных бумаг.

Процесс поглощения Credit Suisse швейцарским UBS завершился в конце мая. Сама покупка состоялась годом ранее. В пресс-релизе компания указывала, что после слияния объединенная компания будет работать как консолидированная банковская группа. Причиной продажи Credit Suisse стали проблемы последнего с кредиторами.

В результате сделки швейцарские власти решили списать стоимость облигаций AT1 (порядка $17 млрд), и стоимость ценных бумаг обвалилась c 80 до 0,76 швейцарского франка. О намерении подать иск к UBS тогда заявили 500 физлиц, от чьего имени будет выступать Швейцарская ассоциация по защите инвесторов. Обе финорганизации назвали акционерам условия замены ценных бумаг Credit Suisse на UBS, но те остались ими недовольны. Так, инвесторов обоих банков лишили возможности проголосовать, из-за чего они понесли убытки.

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В Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan уверены: решение швейцарских властей незаконно посягает на право собственности держателей облигаций AT1 и дискриминирует их. Так, владельцы обыкновенных акций Credit Suisse по завершении сделки получили компенсацию за их ценные бумаги, а инвесторы в облигации не получили ничего.

С 31 мая Credit Suisse прекратил деятельность в качестве отдельного юрлица, а его регистрация в Цюрихе аннулировали. К UBS перешли все права и обязательства ликвидированного банка, в том числе по всем находящимся в обращении долговым инструментам. Новая единая промежуточная холдинговая компания с регистрацией в США начнет работу с 7 июня. Как заявлял глава UBS Серджио Эрмотти, слияние материнских банков облегчит переход клиентов на платформы UBS.

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