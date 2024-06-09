Инвестиции, рынок труда, цифровизация: о чем говорил Путин на ПМЭФ

Выступление главы государства на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума продолжалось час. За это время он затронул много вопросов.

Развитие трансграничной платежной инфраструктуры

В 2023 году доля расчетов за российский экспорт в «токсичных валютах недружественных государств» сократилась вдвое. Доля рубля в экспортных и импортных операциях растет и уже приближается к 40%.

«Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В частности, по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», — сказал Путин.

БРИКС

В 2024 году к работе БРИКС присоединились Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия. Доля объединения в мировом ВВП выросла до 36%. В планах — развивать отношения стран не только в области экономики и финансов, но и в сфере безопасности, гуманитарного сотрудничества и в других отраслях.

«Будем действовать с учетом глобальных вызовов и объективных тенденций и, подчеркну, растущих возможностей национальных экономик», — пообещал президент.

Экономический рост

Глава государства напомнил, что Россия поставила цель войти в четверку крупнейших экономик мира. «По некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, буквально на той неделе мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии», — отметил Путин.

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Лидерские позиции нужно усиливать. Важно обеспечить стабильно высокие темпы и качество роста в долгосрочной перспективе. Это требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивания производственных мощностей, повышения конкурентоспособности российской продукции.

«Результатом развития такой модели экономики предложения должно стать снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году. Динамика в принципе у нас хорошая. Смотрите: в 1999 году доля импорта России достигала 26% ВВП, а в 2023-м она составила 19% ВВП, или 32 трлн руб. То есть динамика абсолютно понятная и положительная», — сказал президент.

Инвестиции

В ближайшие шесть лет инвестиции в основной капитал должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020 года. «Конечно, инвестиционную активность нужно обеспечить ресурсами. Мы направим дополнительные средства на развитие промышленной ипотеки, почти в два раза увеличим Фонд развития промышленности», — пообещал глава государства.

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В планах — увеличить возможности «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ. С ее помощью уже реализуются проекты на 2 трлн руб., уточнил Путин и предложил последовательно увеличивать лимиты фонда. На первом этапе — до 600 млрд руб.

«Важная задача — увеличивать объемы банковского кредитования проектов технологического суверенитета. Для этого будем донастраивать так называемую таксономию подобных проектов, то есть систему приоритетов по поддержке и наращиванию инвестиций в ключевые отрасли и технологические проекты, направленные на структурные изменения в экономике. Будем увеличивать число проектов, которые охватит такая система, что позволит привлечь дополнительные ресурсы для их реализации», — сообщил президент.

Он напомнил: на рассмотрении в Госдуме находятся законопроекты, которые позволят расширить механизм государственно-частного партнерства на промышленность и космическую сферу. Путин попросил принять поправки в ближайшее время.

Еще он поручил правительству и Центробанку подготовить дополнительные меры для стимулирования компаний к выходу на биржу со своими ценными бумагами. Необходимо подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний.

Следующее предложение — донастроить программу поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан, например увеличить срок софинансирования сбережений с трех до десяти лет.

«При этом прошу правительство вместе с Центральным банком продумать дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели также могли софинансировать накопления сотрудников в рамках этой программы. Сейчас — с учетом дефицита рабочей силы — это будет уместно и даже пойдет на пользу самим предприятиям, будет задерживать работников у себя», — заявил глава государства.

Инвестиционный налоговый вычет

Он позволяет компаниям, который вкладываются в развитие, уменьшить налог на прибыль. С 2024 года вычет привязали к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Путин попросил правительство сделать так, чтобы инструмент можно было использовать в рамках группы компаний и подумать о дополнительных ресурсах на механизм финансирования, восполнения налогового вычета.

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«В связи с этим напомню об уже принятом решении, а именно: регионы смогут направлять на покрытие своих выпадающих доходов из-за инвестиционного налогового вычета часть средств, высвободившихся после списания бюджетных кредитов. Минфин все-таки пошел на этот шаг. Думаю, он в современных условиях обоснован и поможет всем активным участникам экономической деятельности. <...> Подчеркну: то, что сказал, касается инвестиционного налогового вычета в субъектах федерации. В дополнение к нему будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки налоговой системы, цель которой — стимулировать инвестиции бизнеса в развитие, добиться большей социальной справедливости и сократить неравенство между гражданами. В ближайшее время вместе с деловыми объединениями нужно определить такие параметры и объемы федерального инвестиционного вычета, чтобы он стал эффективным, широко востребованным инструментом», — сообщил президент.

Рынок труда

Сегодня в России рекордно низкая безработица. Актуален вопрос поиска кадров. Важно готовить современных востребованных специалистов. «К концу текущего десятилетия на нашем рынке труда должна вырасти доля квалифицированной занятости, то есть специалистов, работающих на производствах с высокой добавленной стоимостью, а значит, и с большей заработной платой. Задача системы развития кадров — обеспечить такую трансформацию», — заявил Путин.

Еще глава государства поручил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. По мнению президента, это будет справедливо. Законопроект подготовят правительство и партия «Единая Россия». Поправки должны принять в весеннюю сессию Госдумы.

Цифровизация

Цель на ближайшие шесть лет — создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. «Прошу правительство проработать дополнительные меры поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения, в том числе определить уровень закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов. Это тот гарантированный уровень, ниже которого объем закупок опускаться не может. Мы уже применяем этот механизм, и он действует достаточно эффективно. Надо его продолжать, конечно», — сообщил глава государства.

Усиление роли МСП в развитии экономики

Путин пообещал создавать в стране такие условия, чтобы малые и средние компании росли еще быстрее, повышать эффективность существующих мер поддержки и предлагать новые. Президент заметил, что многие из региональных брендов — творческие.

«Прошу уже в весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии, а в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки», — поручил глава государства.

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