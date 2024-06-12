Госдума упрощает проверку претендентов на внесудебное банкротство

Паспортные данные граждан, намеревающихся пройти внесудебное банкротство, не будут публиковать в открытом доступе. Это защитит их права и снизит риск ошибочных отказов в доступе к процедуре, считают авторы законопроекта.

11 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает многофункциональным центрам (МФЦ) включать в Единый федеральный реестр сведения о банкротстве (ЕФРСБ) паспортные данные претендента на внесудебное банкротство без публикации их в интернете. Авторы законопроекта уверены: эти изменения помогут более достоверно идентифицировать заявителей при взаимодействии оператора ЕФРСБ с госорганами и исключат ошибочные отказы претендентам по результатам проверки соответствия их условиям внесудебного банкротства. А еще обновленный порядок

Правила внесудебного банкротства изменились с ноября 2023 года. Так, общий размер задолженности может варьироваться от 25 000 до 1 млн руб. (раньше — от 50 000 до 500 000 руб.). Процедура стала доступна для граждан, исполнительное производство в отношении которых не прекращено. Речь идет, прежде всего, о пенсионерах и получателях единого пособия на детей. Они теперь могут запрашивать внесудебную процедуру банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них.

Практика Россияне стали чаще просить о внесудебном банкротстве

Обязательным условием внесудебного банкротства остается отсутствие у должника имущества. При подаче заявления о банкротстве нужно предоставить подтверждающие справки от судебных приставов, Фонда пенсионного и социального страхования. Но с 1 июля чиновники начнут обмениваться этой информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия без запроса данных у граждан.

К процедуре внесудебного банкротства в 2023 году допустили почти 16 000 человек. Почти каждое второе из дел — около 7000 — началось после расширения внесудебной процедуры. Около 18 500 людей списали долги на 6,3 млрд руб.

Законопроект № 573052-8 «О внесении изменений в ст. 223-2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

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