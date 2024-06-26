«Дочка» OMV оспорила запрет на разбирательство с «Газпром экспортом» за рубежом

Арбитражный суд удовлетворил иск структуры «Газпрома» в мае. В случае нарушения запрета ответчик должен будет выплатить крупную сумму.

«Дочка» австрийской нефтегазовой компании OMV подала кассационную жалобу на решение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете компании судиться с «Газпром экспортом» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Запись об этом появилась в карточке дела № А56-40648/2024.

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«Газпром экспорт» обратился в петербургский арбитражный суд в конце апреля. Инстанция вынесла решение по иску через месяц. За нарушение запрета OMV Gas Marketing and Trading GmbH должна будет выплатить €575,2 млн.

Весной 2022 года «Газпром» сократил или прекратил поставки газа в европейские страны. В числе причин — невыполнение указа российского президента об оплате в рублях. С тех пор иностранные компании инициируют разбирательства с «дочкой» энергетической компании, которая отвечает за экспорт российского природного газа. Последняя в ответ просит российский суд запретить споры с ней за границей. Инстанции удовлетворяют требования.

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