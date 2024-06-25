Депутатов и сенаторов обяжут согласовывать выезды за рубеж

Инициатива подготовлена из-за новых угроз безопасности, следует из пояснительной записки.

Во вторник в Госдуму внесли законопроект об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свой выезд за границу. Несоблюдение требований может обернуться досрочным прекращением полномочий.

Как говорится в пояснительной записке, поправки обусловлены возникновением новых угроз безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции на Украине, санкционного давления западных стран и «значительной активизацией деструктивной деятельности» иностранных спецслужб недружественных государств.

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Предлагаемые изменения позволят предотвратить посещение депутатом или сенатором той страны, где существует опасность его ареста или каких-либо других санкций. По словам соавтора законопроекта, председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, «в условиях нынешних вызовов и угроз эта мера необходима», поскольку парламентарии имеют допуск к гостайне. А за последние годы органы безопасности зафиксировали более тысячи разведывательных акций зарубежных спецслужб, в том числе провокации и попытки вербовки российских граждан. Кроме того, в отношении некоторых депутатов и сенаторов возбуждены уголовные дела в государствах, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

«Предложенные изменения в законодательстве должны способствовать не только повышению защищенности сведений, составляющих государственную тайну, но и обеспечению безопасности самих носителей секретных сведений», — сказал Пискарев (цитата с сайта Госдумы).

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Законопроект № 655782-8 «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

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