Банк России: просроченных долгов в МФО стало меньше

В ЦБ это объяснили эффективностью мер по сокращению долговой нагрузки заемщиков.

Банк России опубликовал материал о тенденциях на рынке микрофинансовых организаций (МФО) за первый квартал года. Регулятор рассказал: объем выдачи потребительских микрозаймов в первые три месяца вырос на 5,5%. В сегменте малого и среднего бизнеса объем выдачи упал на 21%. Размер совокупного портфеля на конец марта достиг 472 млрд руб. Темпы роста сопоставимы с показателями 2021 года (+7% за квартал). Доля просроченной задолженности сократилась до 32%, в частности благодаря принятым мерам по снижению долговой нагрузки. Большую часть займов (около 80%) выдали дистанционно.

Регулятор признал: основная активность на рынке происходит за счет постоянных клиентов. 55% заемщиков уже брали заем в МФО, а иногда еще и дополнительно кредит в банке в предыдущем квартале. 8% обратились в микрофинансовые организации впервые. Около 9% раньше пользовались услугами кредитных организаций, а теперь пришли и в МФО.

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ЦБ ужесточил лимиты на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой 24 мая, 15:41

«Остальные заемщики пользуются услугами финансовых организаций нерегулярно и по мере необходимости: обращались в МФО или банк в течение последнего года или более года назад», — уточнили в ЦБ.

Банк России отметил: стабильному спросу на рынке МФО способствует активная цифровизация. Компании переходят на дистанционный формат выдачи займов. В основном в онлайн-сегменте обосновались крупные компании.

ЦБ напомнил и о мерах по снижению долговой нагрузки заемщиков: в январе 2023 года ввели макропруденциальные лимиты, и с тех пор они постепенно ужесточаются. С введенными ограничениями справляются не все. В первом квартале число МФО уменьшилось на 2%, или до 987. С рынка уходят небольшие организации, которые не могут адаптировать свои процессы к требованиям о допустимой долговой нагрузке и риск-профилю потенциальных заемщиков.

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