АСВ просит привлечь к субсидиарке трех эск-топов банка «Мегаполис»

Потенциальный размер ответственности превышает 2 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов 7 июня обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности трех совладельцев и бывшего руководителя банка «Мегаполис». Среди ответчиков: бенефициары кредитной организации Алексей Демин, Имам Бабаев и Игорь Масанов, председатель правления Наталья Китаева. Об этом агентство сообщило на официальном сайте.

Претензии к топ-менеджерам связаны с тем, что совладельцы банка способствовали уклонению его заемщиков от исполнения своих обязательств, а руководители кредитной организации не приняли меры, чтобы предупредить банкротство кредитной организации, указывает АСВ. Потенциальный размер субсидиарной ответственности превышает 2 млрд руб.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Мегаполис» (Чебоксары) в марте 2021 года. Кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе РФ. Причиной такого решения указывалось нарушение банком законов и занижение необходимых к формированию резервов на случай возможных потерь.

В июне 2021 года суд признал банк несостоятельным (дело № А79-3798/2021). Конкурсным управляющим назначено АСВ. На 10 июня государственная корпорация выплатила клиентам 98,9% страхового возмещения, или 2,87 млрд руб.

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