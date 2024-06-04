АСВ начало прием обращений физлиц в онлайн-формате

Для этого заявителю необходимо будет разрешить агентству получить доступ к своим данным на «Госуслугах».

Агентство по страхованию вкладов рассказало, что упростило подачу обращений в адрес организации. Информация об этом опубликована на официальном сайте.

С 4 июня кредиторы, заемщики и вкладчики ликвидируемых финансовых организаций могут обратиться в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» онлайн с использованием инфраструктуры цифрового профиля. Для этого необходимо будет предоставить АСВ разрешение на использование данных с портала «Госуслуги». При этом количество информации, вводимой непосредственно заявителем, сократится. Например, больше не будет нужно прикладывать документ, удостоверяющий личность.

Новелла касается большинства услуг Агентства, которые предоставлялись только при условии идентификации личности заявителя. Например, запросов о процессе ликвидации банка, заявлений на закрытие счета, жалоб. Вместе с тем, нововведение не затронет подачу заявлений на страховое возмещение, требований кредитора и внесение изменений в реестр требований кредиторов.

АСВ уведомляет, что пока возможности упрощенной подачи обращений распространяется только на физических лиц, но обещает в скором времени распространить ее и для организаций.

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