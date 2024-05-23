Замначальника УФСИН по Московской области отправили в СИЗО

Его обвиняют в посредничестве во взятке.

Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении заместителя начальника УФСИН по Московской области Владимира Талаева, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК).

По версии следствия, по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев получил деньги от посредника, действующего в интересах «РЗН ФУД». Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого я под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть по 20 июля.

«Коммерсант» указывает, что Владимир Талаев отвечал за финансово-экономический отдел, а также занимался вопросами капитального строительства и ремонта. Кроме того, его инициалы указаны в качестве контактного лица в карточке по закупке белокочанной капусты для нужд ФСИН.

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