ВС оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе*

В апреле прошлого года его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

14 мая Верховный суд подтвердил законность приговора оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе* по статьям о госизмене (ст. 275 УК), сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК) и распространении фейков о действиях российских военных (ст. 207.3 УК), отклонив жалобу защиты, передает «Интерфакс».

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил его к 25 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 700 000 руб. Еще Кара-Мурзе* запретили заниматься журналистикой на протяжении семи лет. Заседание в ВС, как и в нижестоящих судах, прошло в закрытом режиме: материалы уголовного дела засекречены.

Практика Кара-Мурза подал в СК заявление о своем предполагаемом отравлении

Изначально уголовное дело возбудили из-за распространения недостоверной информации о действиях вооруженных сил. Как настаивало следствие, во время выступления в Палате представителей штата Аризона (США) в марте 2022 года политик сообщил ложную информацию об СВО. Еще, по мнению следователей, журналист сотрудничал с нежелательной организацией — фондом «Свободная Россия». Обвинение в госизмене, как объясняла его защита, связано с якобы сотрудничеством осужденного со странами НАТО и его публичными выступлениями с критикой российской власти.

В апреле 2022 года Кара-Мурзу* заключили под стражу и присвоили ему статус иноагента. Вину он не признал.

Реакция на приговор

Позднее некоторые страны ввели персональные санкции против лиц, имеющих отношение к делу Кара-Мурзы*. Так, в апреле 2023-го Великобритания ввела ограничения в отношении судьи Басманного райсуда Москвы Елены Ленской, которая вынесла решение об аресте журналиста, и следователей по его делу Дениса Колесникова и Андрея Задачина. Поскольку Кара-Мурза* имеет гражданства РФ и Великобритании, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли тогда уточнил, что введенные санкции — это «четкий сигнал, что Великобритания не потерпит такого обращения с одним из своих граждан».

Позднее власти Канады ввели антироссийские санкции против трех судов, включая Мосгорсуд и Басманный райсуд, и 15 физлиц. Как сообщал канадский МИД, подпавшие под ограничения суды и граждане «были непосредственно причастны к нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, включая Владимира Кара-Мурзу*, Алексея Навального и других граждан России».

На дело Кара-Мурзы* отреагировали и в Австралии. Там в декабре прошлого года ввели ограничения против десяти сотрудников правоохранительной и судебной систем России, а также трех предполагаемых сотрудников ФСБ. Как отметили в пресс-службе Министерства иностранных дел Австралии, подпавшие под ограничения силовики «причастны к отравлению известного российского оппозиционера и демократического активиста Владимира Кара-Мурзы*», а остальные десять фигурантов санкционного списка «связаны с политически мотивированным арестом, судом и вынесением приговора Кара-Мурзе*». Кроме Ленской санкционные списки пополнили, в частности, судьи Мосгорсуда Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий.

* Признан физлицом-иноагентом.

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