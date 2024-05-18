ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении уголовных дел против судей

Резонансное дело Елены Золотаревой получило продолжение. Теперь Следственный комитет просит дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении ее коллеги Алексея Куделина.

Высшая квалификационная коллегия судей с 27 по 31 мая рассмотрит несколько представлений руководителя СКР Александра Бастрыкина о привлечении судей к уголовной ответственности, следует из опубликованной на сайте ВККС предварительной повестки.

Судью Тамбовского районного суда в отставке Елену Дробышеву подозревают в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 305 УК («Вынесение заведомо неправосудного приговора»). Зампреду Майкопского городского суда в отставке Анатолию Горголину вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом случае писала «Комсомольская правда». По версии следствия, Горголин на Mercedes-Benz задавил девятилетнего ребенка в городском парке Майкопа.

Судью Химкинского городского суда Московской области в отставке Дениса Букина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Председатель Следственного комитета просит ВККС дать согласие на возбуждение уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении судьи Одинцовского городского суда Московской области Игоря Печурина (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

Председателю Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексею Куделину вменяют три факта получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В ноябре 2023 года ТАСС писал, что его подозревают в соучастии по коррупционному делу бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. В мае 2023 года ВККС приняла решение прекратить ее полномочия. Во время обыска у Золотаревой изъяли 128 млн руб., €27 000, ювелирные украшения и другие ценности. Позже сообщалось, что обыски прошли и у Куделина.

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