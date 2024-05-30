ВККС отобрала кандидатов в военные суды

Рекомендацию Высшей квалифколлегии получили кандидаты во все суды, в том числе в кассацию.

На должность судьи Тихоокеанского флотского военного суда претендовали двое. Один из них — Геннадий Емельянов, заместитель Владивостокского военного гарнизонного суда. У него пятый квалификационный класс и 13 лет судейского стажа. На работу его хотели пригласить еще три года назад, но в его суде была тяжелая обстановка, и кандидата попросили подождать. Председатель Тихоокеанского флотского военного суда заверил ВККС, что Емельянов усилит их работу, и коллегия дала ему рекомендацию. Туда же одобрили и переход Константина Потелова, зампреда Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда с четырехлетним судейским стажем.

Андрей Хомиков просил рекомендовать его в судьи Владивостокского гарнизонного военного суда. Он 11 лет проработал в судебной системе на позиции секретаря и помощника. У квалифколлегии были вопросы о его статусе главы крестьянско-фермерского хозяйства. Но Хомиков пояснил, что прекратил его еще в 2019 году, а числившийся за ним участок подарил матери и деятельность на нем не ведет. Его кандидатуру поддержали Верховный суд и Высшая квалифколлегия. Рекомендацию на должность получил и Ислам Абдулхалимов. Он метил в председатели 35-го гарнизонного военного суда, где последние три с половиной года трудился заместителем председателя.

Вадим Конфета из Восточно-Сибирского окружного военного суда собирался в председатели Улан-Удэнского гарнизонного военного суда. У него третий квалификационный класс и 11 лет судейского стажа. ВККС заинтересовалась тремя квартирами, которые его супруга сдает в аренду. На заседании кандидат пояснил, что они однокомнатные и получены в дар от сына и родителей, которые переехали в другие регионы. Такой ответ квалифколлегию устроил, и он получил рекомендацию.

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В судьи Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда просил о рекомендации Данила Литвинюк. Судебного стажа у него нет, все восемь лет кандидат работал в армии. Поскольку он впервые претендует на должность, ВККС уточнила его обязанности на предыдущем месте работы. Литвинюк пояснил, что в основном занимался административным и уголовным правом, а в гражданском есть опыт «экономического» характера. Его кандидатуру поддержал ВС, и ВККС его рекомендовала. Одобрение получил и помощник судьи в Южном окружном военном суде Кирилл Парахин. Он просил о рекомендации в судьи Кяхтинского гарнизонного военного суда. Экзамен кандидат сдал на отлично.

В кассационный военный суд собирались два кандидата. Один из них — Кирилл Буданов, судья Центрального окружного военного суда. У него восемнадцать лет стажа, из которых девять — судейского. Рекомендацию кандидат получил, но ВККС попросила его обновить допуск к гостайне, поскольку его сестра проживает в Германии. Одобрение получил и Алексей Яковлев из Первого западного окружного военного суда с судейским стажем более семнадцати лет. Его брат работает начальником технического отдела в управлении латвийской полиции. ВККС не увидела в этом препятствий.

На повышение собрался Геннадий Радецкий с судебным стажем 21 год. С 2020 года он работает заместителем председателя 26-го гарнизонного военного суда, а теперь метит в руководители. Его текущее место хочет занять Борис Щербинин, который трудится там же судьей. Обоих кандидатов поддержал ВС, и ВККС дала рекомендацию.

Валентин Крылов из Реутовского гарнизонного военного суда получил рекомендацию в судьи Центрального окружного военного суда. Его мама трудится секретарем в Верховном суде, а сам кандидат показывает хорошие результаты на текущем месте работы. ВККС заинтересовали причины отъезда в 2023 году брата его супруги в Сербию. Крылов пояснил, что проживание временное из-за состояния здоровья родственников, и получил одобрение.

На должность заместителя председателя Уфимского гарнизонного военного суда рекомендовали судью Оренбургского гарнизонного военного суда Александра Качурина. У него небольшой судейский стаж, всего два года, но кандидат уже состоит в местной ВККС и выразил готовность перейти на руководящую должность. Еще одобрение получил Олег Кирсанов. Сейчас он исполняет обязанности председателя Борзинского гарнизонного военного суда, но захотел закрепить за собой место председателя. Общий стаж кандидата — 20 лет, из которых девять — судейский.

Последний, кто хотел повышение, — Михаил Любовин. Он шесть лет трудится помощником Южного окружного военного суда, а теперь собрался в судьи Буденновского гарнизонного военного суда. Экзамен кандидат стал отлично, и ВККС его рекомендовала.

Раиса Каменская