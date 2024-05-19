ВККС отберет кандидатов в суды общей юрисдикции

Квалификационная коллегия решит вопрос о даче рекомендаций кандидатам в председатели семи кассационных судов общей юрисдикции.

Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала предварительную повестку очередного заседания, которое пройдет с 27 по 31 мая. Несколько дней коллегия будет рассматривать заявления кандидатов на должности в судах общей юрисдикции.

Председатели Второго КСОЮ Анатолий Бондар, Третьего КСОЮ Василий Волошин, Четвертого КСОЮ Алексей Шишкин, Пятого КСОЮ Михаил Тарасенко, Восьмого КСОЮ Алексей Кирюшин, Девятого КСОЮ Александр Хижинский рассчитывают на рекомендацию ВККС для продления полномочий. Борис Горлач, который занимает должность зампреда Седьмого КСОЮ, предложил свою кандидатуру на должность председателя этого суда.

На продление полномочий рассчитывают Евгений Кузин, председатель Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, Марина Алексина, председатель Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, Игорь Трофимов, председатель Вологодского областного суда. На должность председателя Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции выдвинули кандидатуры два претендента: Павел Бабошкин, зампред Кассационного военного суда, и Максим Щербаков, зампред этого суда. Председатель Воронежского областного суда Василий Тарасов решил поменять суд, но не должность: он просит рекомендацию ВККС на должность председателя Ростовского областного суда.

Максим Матейкович ждет от квалификационной коллегии решения о рекомендации на должность заместителя председателя Второго КСОЮ. Два кандидата, Виталий Горковенко и Валерий Шелудько, претендуют на должность зампреда Четвертого КСОЮ.

Также хотят рекомендации:

Николай Котляров — на должность зампреда Седьмого КСОЮ;

Аида Бидогаева — зампреда Верховного суда Республики Бурятия;

Оксана Щербинина — зампреда Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики;

Станислав Шалгинов — зампреда Верховного суда Республики Хакасия;

Ахмед Зельмуханов — зампреда Верховного суда Чеченской Республики;

Александр Толстобров — зампреда Забайкальского краевого суда;

Виктория Калюжная — зампреда Воронежского областного суда;

Дмитрий Сакун — зампреда Ивановского областного суда;

Андрей Долбнин — зампреда Липецкого областного суда;

Петр Степанов — зампреда Пермского краевого суда;

Светлана Орлова — на должность зампреда Севастопольского городского суда.

Много кандидатов рассмотрит ВККС на должности в судах на присоединенных территориях. В первый день ВККС решит, кого рекомендовать на должность судьи Верховного суда ДНР: претендует Юлия Кудрякова, Виталий Куликов, Ирина Сломова. Кроме того, рекомендации от коллегии ждут кандидаты в Авдеевский городской суд, Володарский районный суд, Буденновский межрайонный суд, Ворошиловский межрайонный суд, Енакиевский межрайонный суд, Ильичевский районный суд Мариуполя, Славянский городской суд, Ясиноватский городской суд Донецкой Народной Республики.

Также ВККС определит, кого рекомендовать на должности в судах Луганской Народной Республики. Так, судьи нужны в Беловодский районный суд, Лисичанский городской суд, Первомайский городской суд, Северодонецкий городской суд. В Запорожской области свободны должности председателей Энергодарского городского суда, Бердянского межрайонного суда и Мелитопольского межрайонного суда. Для Херсонской области ВККС будет выбирать председателя Великолепетихского межрайонного суда, председателя Новотроицкого межрайонного суда, зампреда Генического районного суда и судей Белозерского районного суда.

Кроме того, ВККС оценит кандидатуры судей на должность судьи Первого, Третьего, Четвертого, Пятого, Седьмого, Восьмого кассационных судов общей юрисдикции и Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Право.ru