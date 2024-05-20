ВККС оценит кандидатуру на должность главы экономколлегии ВС

28 мая коллегия решит вопрос о даче рекомендации на должность зампреда Верховного суда Юрию Иваненко.

Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала предварительную повестку очередного заседания, которое пройдет с 27 по 31 мая.

28 мая ВККС решит, будет ли рекомендовать Юрия Иваненко на должность главы коллегии по экономическим спорам Верховного суда. Иваненко занимает должность судьи ВС с марта 2015 года. В октябре 2020-го его назначили председателем третьего судебного состава экономколлегии.

Иваненко — уроженец Омской области, канд. юрид. наук. В судебной системе он работает с 1992 года.

Право.ru