ВККС ищет председателей Мособлсуда и СИП

Набор руководителей открыт еще в 17 судах.

31 мая Высшая квалификационная коллегия судей сообщила об открытии вакантных должностей председателей в 19 судах. Предложение актуально до 1 июля. Руководителей ищут Суд по интеллектуальным правам, Мособлсуд, а еще ВС Бурятии, Северной Осетии — Алании и Тывы. Вакансии председателей открыты в арбитражных судах разных инстанций:

в АС Западно-Сибирского округа;

4-м ААС;

6-м ААС;

АС Карелии;

АС Мордовии;

АС Тывы;

АС Чечни;

АС Пермского края;

АС Тамбовской области.

Вакантные должности есть и в судах общей юрисдикции: в Шестом КСОЮ, Калужском, Костромском, Курском и Нижегородском областных судах.

Претенденты должны отправить в ВККС заявление и анкету с биографическими сведениями, результаты квалификационного экзамена и характеристики с предыдущих мест работы. Еще потребуются копии документа, удостоверяющего личность, диплома о высшем образовании, трудовой книжки. Заявления и документы будут принимать с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 (обед с 13:00 до 13:45) по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105.

Действующие руководители Мособлсуда и СИП

С 2018 года Мособлсуд возглавляет Алексей Харламов. Предыдущее место его работы — Верховный суд, где он входил в Президиум. Вакансия в суде открылась после того, как бывший председатель суда Василий Волошин, занимавший должность с 2007 года, получил пост председателя Третьего КСОЮ в Санкт-Петербурге. В 2000-х годах Харламов работал помощником председателя ВС и возглавлял секретариат Вячеслава Лебедева. В 2010 году он стал судьей, а пять лет спустя, в 2015-м, его назначили членом Президиума ВС. C 2017 года Харламов имеет высший квалификационный класс судьи.

Судом по интеллектуальным правам с момента начала его работы в 2013 году руководит Людмила Новоселова — д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист РФ. С 1984 по 1992 год она работала на разных должностях в Госарбитраже РСФСР, а в 1992-м ее назначили судьей Высшего арбитражного суда.

Право.ru