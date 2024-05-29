Верховный суд напомнил о правилах оглашения свидетельских показаний

Оглашать показания неявившихся свидетелей без согласия сторон нельзя. А если подсудимому не разрешили на прошлых стадиях производства оспорить эти показания, то ссылаться на них в приговоре уже недопустимо, указал Верховный суд.

Осужденная по ч. 1 ст. 159.2 УК обжаловала приговор, который ей вынесли за махинации с соцвыплатами за проживание на загрязненной территории после аварии на Чернобыльской АЭС. В его основе — оглашенные показания свидетелей, которых не допрашивали на заседании, утверждала она в жалобе в Верховный суд.

Со ссылкой на подп. «е» п. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и ч. 2.1 ст. 281 УПК коллегия по уголовным делам ВС напомнила: каждый обвиняемый имеет право на допрос свидетелей, выступающих против него. Суд же не вправе оглашать без согласия сторон показания неявившихся потерпевших и свидетелей и ссылаться в приговоре на эти доказательства, если у подсудимого на предыдущих стадиях не было возможности оспорить показания этих лиц.

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Но в обоснование вины осужденной мировой судья ссылался на показания свидетелей. Те утверждали, что с 2011 по 2019 год она жила не в зоне Чернобыльской АЭС, где была зарегистрирована. При этом один из свидетелей был знаком с осужденной лишь с 2017 года и дома у нее никогда не бывал. ВС обратил внимание, что возможности оспорить показания свидетелей у осужденной не было, хотя она была несогласна с ними. «Поскольку показания свидетелей, правомерность оглашения которых вызывает сомнения, были положены в основу приговора и повлияли на выводы суда, то состоявшиеся судебные решения нельзя признать законными», — заключил ВС (дело № 37-УД22-1-К1).

Источник: обзор судебной практики ВС № 1 за 2024 год

Екатерина Ткаченко