Суд запретил JPMorgan Chase Bank инициировать разбирательство против ВТБ

Ранее американский банк подал иск в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка против российской организации.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил JP Morgan Chase Bank (США) инициировать и продолжать судебное разбирательство против ВТБ (дело № А56-39808/2024).

17 апреля российская кредитная компания обратилась в суд о взыскании с контрагента убытков в размере $439,46 млн (дело № А56-37388/2024). Ответчиками по иску выступают структуры JPMorgan: Emerging Europe Middle East & Africa Securities PLC, Capital Holdings Limited, International Finance Limited, Chase & Co, Chase Bank N. A. London Branch, Securities PLC и российская дочка «Дж П Морган Банк Интернешнл». В качестве третьих лиц привлечены Федеральная налоговая служба и Межрайонная инспекция ФНС № 46 по Москве. Суд принял обеспечительные меры 22 апреля. Следующее заседание назначено на 17 июля.

JP Morgan в ответ тоже подал иск, но в суд Нью-Йорка. 18 апреля банк потребовал прекратить усилия ВТБ по взысканию $439,5 млн со счета, заблокированного после введения санкций. В американском банке назвали позицию ВТБ неприемлемой и сослались на то, что сталкиваются с конфискацией российским судом своих активов только потому, что соблюдают законы США.

АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области требует JPMorgan прекратить разбирательство, инициированное в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Следующее судебное заседание по спору о взыскании денег назначено на 5 июня.

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