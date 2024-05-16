Суд ввел наблюдение в отношении управляющей компании Goldman Group

Долги фирмы перед Сбербанком превышают 600 млн руб.

Арбитражный суд Красноярского края по заявлению Сбербанка ввел наблюдение в отношении УК «Голдман Групп» (дело № А33-2801/2024). Об этом указано в карточке дела на сайте арбитражных судов. Заявление поступило в суд 31 января.

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Кредитная организация указала, что у управляющей компании перед банком возникла задолженность в размере 609,5 млн руб. и неустойка на сумму 4,8 млн руб. Сбербанк просил утвердить управляющего из ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Первая инстанция удовлетворила требования кредитной организации. На рассмотрении суда еще находится заявление АО «Солид Банк» о вступлении в дело.

Должник входит в холдинг Goldman Group Романа Гольдмана. В отношении бенефициара компании, бывшего депутата Красноярского края Гольдмана возбуждено несколько уголовных дел. Предпринимателя подозревают в мошенничестве с деньгами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агро Вклад» на 1 млрд руб. А еще в обмане кредиторов на 327 млн руб. — предположительно, он сговорился с генеральным директором компании «Управление агроактивами». Самого Гольдмана лишили депутатских полномочий и объявили в розыск в 2023 году.

В декабре 2023 года активы компании на 1 млрд руб. арестовали из-за уголовного преследования Гольдмана. Замначальник главного краевого управления МВД Руслан Северин пояснял, что правоохранители активно взаимодействуют с органами исполнительной власти и ищут пути финансового оздоровления предприятий, которые входят в агрохолдинг, чтобы не допустить их банкротства.

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