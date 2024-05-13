Суд изъял «Макфу» в доход государства

Ранее ответчики предложили Генпрокуратуре мировое соглашение, но, вероятно, ведомство отказалось от сделки.

РИА «Новости» пишет, что Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в собственность РФ акций компании «Макфа» (дело № 2-3407/2024). Судебное заседание по делу прошло 8 мая в закрытом режиме по требованию истца. В карточке дела пока информации о результатах рассмотрения нет.

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Ведомство аргументировало свои требования тем, что активы компании и еще нескольких, принадлежащих Михаилу Юревичу и Вадиму Белоусову имеют коррупционное происхождение, поскольку бенефициары занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти. Юревич с 2000 был депутатом Госдумы, в 2010 году стал мэром Челябинска, а затем занимал пост губернатора Челябинской области. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом Госдумы, пока его не лишили полномочий за прогулы.

В списке ответчиков указаны, помимо «Макфы», 34 компании, включая несколько частных акционерных фирм с Кипра и из Нидерландов, и 13 физлиц. Среди юрлиц фигурируют УК «Агромакфа», «Смак», «Первый хлебокомбинат», «Челябинскоблгаз», «Новая пятилетка», «Долговской», «Урал-Медиа», УК «Медиа-Центр». Среди ответчиков-физлиц отмечены отец, мать и сын Юревича, супруга, дочь, зять и отец Белоусова, директор «Эмитент-консалтинга» Марина Савранская, экс-глава «Аркома» Наталья Петрашева и акционер «Смак» Владилен Фуфаров. Суд арестовал акции компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «Смак», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и Каланчакского комбината хлебопродуктов. Общая сумма арестованного имущества, по заявлению следователей, составила 100 трлн руб.

7 мая адвокаты одного из ответчиков предложили Генпрокуратуре заключить мировое соглашение. Согласно предложению, Наталья Юревич будет ежегодно выплачивать властям 1 млрд руб. на гуманитарные нужды в течение СВО. В ответ у Генеральной прокуратуры требовали отказаться от иска к 47 ответчикам.

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