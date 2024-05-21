Совет судей предлагает повысить размер госпошлин

По мнению председателя Совета судей, такая мера уменьшит судейскую нагрузку и поможет эффективно бороться со злоупотреблениями недобросовестных участников спора.

Виктор Момотов обратил внимание: правоприменительная практика свидетельствует, что зачастую гражданские иски предъявляются, когда спор о праве между сторонами отсутствует. То есть одно недобросовестное лицо не хочет исполнять свои обязанности, а истец пытается заставить нарушителя это сделать. Фактически истец обращается в суд, чтобы получить формальный документ и принудить ответчика исполнить взятые им обязательства.

Такое своего рода злоупотребление бывает и со стороны истцов, когда граждане и организации обращаются в суд при неразумно низкой цене иска или ради создания определенных проблем и неудобств для ответчика, подчеркнул докладчик. И в первом, и во втором случаях низкий размер государственной пошлины невольно стимулирует решать любые проблемы через суд. При этом государство тратит на рассмотрение таких исков в несколько раз больше, чем потенциально может получить истец от решения спора в свою пользу.

При этом отечественное законодательство о судебных расходах можно охарактеризовать как социально ориентированное, а судопроизводство — как одно из самых доступных в мире. Но доступность не тождественна эффективности. Последняя складывается из множества составляющих, между которыми должен соблюдаться баланс.

Виктор Момотов, председатель Совета судей

Равновесие нужно сохранять и в вопросе социальной ответственности государства и личности перед обществом в рамках отправления правосудия, полагает глава Совета судей. Он комментирует: «Очевидно, что общество вправе требовать от государства надлежащей организации правосудия, которое должно быть эффективным, доступным, независимым, справедливым, с возможностью рассмотрения дела судом присяжных, чтобы суды имели нагрузку, позволяющую рассматривать дела в установленные законом сроки».

Момотов отдельно обратил внимание, что размер государственной пошлины при подаче искового заявления в суд общей юрисдикции остается неизменным как минимум последнее десятилетие и не учитывает даже инфляционный фактор. Это негативно влияет на эффективность отечественного правосудия, поскольку теряется баланс между критериями эффективности, в состав которых входит не только доступность правосудия, но и срок судебного разбирательства, а еще его стоимость.

Так, сторона, по личным мотивам крайне заинтересованная в рассмотрении спора судом, уплачивает госпошлину, размер которой — всего 400 руб., и получает полный доступ к судебному ресурсу. При этом стоимость так называемого судодня составляет более 25 000 руб. Причем, очевидно, рассмотрение спора длится дольше одного рабочего дня.

Та же ситуация складывается при подаче жалобы в апелляционные и кассационные суды. По Налоговому кодексу при подаче апелляционной или кассационной жалобы в СОЮ необходимо уплатить 50% госпошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера, то есть 150 руб. Это меньше, чем размер госпошлины по имущественному иску с самой низкой ценой, подаваемому в районный суд или мировому судье.

Беспрепятственная возможность подачи апелляционных и кассационных жалоб часто приводит к злоупотреблению лицом своим правом. Порой для задержки сроков исполнения законного и обоснованного решения первой инстанции сторона по делу подает жалобу в вышестоящий суд по надуманным доводам без цели защиты своих прав. Эта ситуация выглядит неразумно как с экономической точки зрения, так и с общелогической. Ведь процесс рассмотрения дела в апелляции и кассации не менее сложный и трудоемкий, чем в нижестоящих судах, он имеет множество стадий и процедур.

Виктор Момотов, председатель Совета судей

Учитывая перечисленные обстоятельства, Совет судей РФ считает правильным повысить размер госпошлины, чтобы снизить нагрузку на судебную систему. Международный опыт знает различные подходы к дифференцированию размера госпошлины, которая разнится в зависимости и от размера иска, и, например, от того, в какой инстанции рассматривается спор или жалоба, констатировал Момотов. При этом, по его мнению, важно не только сохранить, но и расширить перечень граждан и организаций, освобожденных от уплаты госпошлины. Это необходимо, чтобы гарантировать право на равный доступ к правосудию.

Изменение подхода к определению размера государственной пошлины не только уменьшит количество так называемых безнадежных и сомнительных исков, предъявляемых в суды недобросовестными участниками гражданского оборота, но и поспособствует досудебному урегулированию споров, резюмировал докладчик.

Алексей Малаховский