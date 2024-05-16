Сделки по продаже иностранцами российских активов ускоряются

Участники рынка считают иначе: долгое ожидание одобрения сделок M&A между россиянами и покидающими страну иностранцами со стороны правкомиссии они называют одной из возможных причин снижения числа таких сделок.

Число сделок по продаже нерезидентами российских активов, которые рассматривает и одобряет подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям, продолжает оставаться высоким, но при этом по объему они становятся меньше. Об этом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков. «Мы, наверное, рассмотрели нельзя сказать, что рекордное, но большое количество заявок в первые несколько месяцев. Да, где-то сделки стали меньше по размеру, но с точки зрения рассмотренных заявок их все равно довольно много», — цитирует Чебескова «Интерфакс». Конкретное число сделок замглавы ведомства не назвал.

Кроме того, процесс рассмотрения подкомиссией ходатайств о таких сделках ускоряется. Чебесков связывает это с усилиями Минфина по совершенствованию процедуры и ускорению заявок. «Понятно, что если сложная сделка, она может дольше идти. Но в целом, мне кажется, сроки стали меньше. Именно благодаря тому, что мы совершенствуем и пытаемся сделать процесс более эффективным», — добавил Чебесков.

В марте 2022-го президент подписал указ, по которому сделки с иностранными резидентами должна согласовывать правкомиссия по иностранным инвестициям. При этом под ограничения подпадают не все контракты, а только те, что заключают с лицами из недружественных стран. Позднее кабмин подготовил правила выдачи соответствующего разрешения (о том, как юристу получить согласие правкомиссии на совершение сделки, рассказываем в материале «Дружба с иностранцами: как согласовывать сделку»). Без разрешения кабмина подобную сделку могут аннулировать. Первый такой случай произошел в октябре 2023-го: суд впервые признал недействительной сделку, совершенную без согласия правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями (дело № 41-101031/2022)

Практика Соглашайся или уходи: как заключать лицензионные договоры с иностранцами

По данным РБК, полученным от Минфина, сейчас иностранный бизнес платит 15% от рыночной стоимости актива за выход из российских активов. При этом количество зарегистрированных в России компаний с иностранным участием с 2021 года продолжает снижаться: их число уменьшилось на 34% (с 29 220 в марте 2021-го до 19 280 в марте 2024-го), писал «Коммерсант». Так, с марта 2022-го в течение года из реестра пропали 3039 иностранных компаний, а за последний год их число уменьшилось еще на 2673. Наибольший спад числа компаний с иностранным участием показали нефтегазовый сектор и сфера добычи угля, а еще заметно снизилось количество инвесткомпаний, брокеров и производителей вагонов.

Как писал РБК со ссылкой на исследование агентства AK&M, за первый квартал 2024 года общая сумма сделок M&A уменьшилась почти на 20%, с $12,04 до $9,7 млрд. За год стала меньше и средняя цена сделки — с $68,6 до $52,1 млн (на 23,5%). Всего в прошлом году на российском рынке слияний и поглощений совершилось 97 сделок на $11,14 млрд, а в 2022 году — 109 сделок на общую сумму $16,31 млрд. Аналитики связывают снижение числа сделок между россиянами и покидающими страну иностранцами ужесточение регулирования и введение дисконта в размере 50%. Источники «Ведомостей» в финорганизациях, которые участвуют в выкупе бизнеса у иностранцев, назвали еще одну причину: долгое ожидание одобрения правкомиссии. Как минимум две сделки ждут согласования еще с 2022 года, добавили в компаниях.

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