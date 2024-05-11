Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Иванова

Такое же решение суд принял и в отношении второго фигуранта дела о взятке — предпринимателя Сергея Бородина.

В среду Московский городской суд оставил без удовлетворения жалобы на арест двух фигурантов уголовного дела о взятке: бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его знакомого, предпринимателя Сергея Бородина. Об этом говорится в телеграм-канале столичных СОЮ.

Иванов и Бородин будут находиться в следственном изоляторе до 23 июня. По словам адвоката Мурада Мусаева, сумма взятки, в получении которой обвиняют экс-замглавы министерства, составляет порядка 1,125 млрд руб. «Она фигурирует как стоимость работ и затраченных на них материалов. Уголовное дело связано со строительством. Якобы энные подрядчики Минобороны построили Иванову некие объекты. Что, как мы подчеркиваем, не соответствует действительности», — сказал Мусаев (цитата по ТАСС).

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Иванова задержали 23 апреля. На следующий день Басманный райсуд Москвы отправил его в СИЗО. Фигурант вину не признал. По версии следствия, он и Бородин вступили в преступный сговор с третьими лицами «для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны».

В деле есть еще один фигурант — соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Правоохранители считают, что он в составе организованной группы оказал Иванову и Бородину «услуги имущественного характера», не взяв с них деньги за ремонт и реконструкцию зданий. Ему предъявили обвинение в даче взятки.

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