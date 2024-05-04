КС защитил кредитора, который был против мирового соглашения

Суд утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве, хотя один из кредиторов возражал против его заключения. Кассация выяснила, что условия соглашения для этого кредитора были хуже, чем для остальных, и отправила дело на новое рассмотрение. КС согласился с ней и объяснил, почему интересы кредитора иногда приоритетнее восстановления платежеспособности банкрота.

АС Костромской области рассматривает дело № А31-4308/2016 о банкротстве «Гавриловского карьера». В мае 2023 года суд утвердил между должником и кредиторами мировое соглашение и прекратил производство по делу. Компания «НК-Трейд», один из кредиторов, требовала признать недействительным это соглашение, но суд решил, что оно представляет собой «разумный компромисс между интересами должника и его кредиторов, имеет целью восстановление платежеспособности должника».

В сентябре 2023-го кассация отменила решение и отказала в утверждении соглашения, вернув дело в АС Костромской области. Суд округа отметил: мировое соглашение предусматривает увеличение уставного капитала «Гавриловского карьера» за счет дополнительного вклада одного из его участников и вкладов третьих лиц — кредиторов. Это меняет процентное соотношение долей участников компании. Но в нарушение ст. 19 закона «Об ООО» и п. 2 ст. 154 закона «О банкротстве» соглашение утвердили без единогласного решения общего собрания участников «Гавриловского карьера».

Еще кассация обратила внимание, что по соглашению требования всех кредиторов погашались полностью, кроме долгов перед «НК-Трейд». При погашении его требований предусматривалась скидка — частичное прощение долга. При этом кредитор не соглашался на скидку. И хотя «НК-Трейд» голосовал против заключения соглашения, оно предусматривало для него худшие условия, чем для остальных кредиторов.

Практика ВС защитил сторону бессрочного мирового соглашения

АС Костромской области решил, что п. 2 ст. 154, абзац второй и пятый п. 1 ст. 156 закона «О банкротстве», а еще п. 2 и 4 ст. 19 закона «Об ООО» не допускают утверждения мирового соглашения без согласия всех участников либо кредиторов должника при условии восстановления платежеспособности банкрота и погашения всех его требований. Первая инстанция попросила Конституционный суд проверить соответствие этих норм Основному закону.

Позиция КС

Определение условий мирового соглашения, которые одинаково устраивали бы всех кредиторов, сложнее, когда у банкрота есть группа кредиторов и они преследуют свои интересы. Поэтому закон «О банкротстве» и предусматривает, что решение о заключении соглашения принимается большинством голосов от реестра и считается принятым, если за него проголосовали все залоговые кредиторы, напомнил КС.

Действующие правила заключения соглашения не предполагают возможности его блокирования отдельным кредитором, если он не выступает залоговым кредитором и не обладает большинством голосов в реестре. Но это не исключает отказа суда в утверждении соглашения из-за нарушения прав кредиторов, которые голосовали против его заключения или вовсе не голосовали, отметил КС. При этом порядок принятия собранием кредиторов решения о заключении соглашения требует, чтобы его условия равным образом учитывали интересы всех участников процедуры, а отдельный кредитор либо же их группа, обладающая большинством голосов, не могли заключить соглашение на дискриминационных для остальных кредиторов условиях.

В деле «Гавриловского карьера» АС Волго-Вятского округа обратил внимание, что условия соглашения для «НК-Трейд», который был против его заключения, были хуже, чем для остальных кредиторов. Это значит, что не перечисленные судом нормы, а эти условия стали причиной отказа в утверждении мирового соглашения. Поэтому КС признал запрос АС Костромской области не подлежащим рассмотрению (определение от 12 марта 2024 года № 555-О).

Екатерина Ткаченко