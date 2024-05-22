Кассация одобрила субсидиарку для бывшего топ-менеджера «Татфондбанка»

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Ранее к субсидиарной ответственности привлекли восемь человек, контролировавших кредитную организацию. Сегодня суд рассмотрел жалобу одного из них.

Во вторник Арбитражный суд Поволжского округа отказал в пересмотре решения о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего заместителя председателя правления «Татфондбанка» Рустама Хакимова. Запись об этом опубликовали в Картотеке арбитражных дел (№ А65-5821/2017).

Как напомнили в Агентстве по страхованию вкладов, ранее из-за вывода ликвидных активов из банка к субсидиарной ответственности привлекли Хакимова и еще семь человек. Среди них — бывший бенефициар кредитной организации Роберт Мусин и экс-член правления банка Роза Якушкина.

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«Потенциальный размер ответственности — более 129 млрд руб.», — рассказали в АСВ.

ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» в 2017 году. Регулятор объяснил: кредитная организация оценивала принятые риски неадекватно ситуации при неудовлетворительном качестве активов. Итогом стала полная утрата собственного капитала.

В апреле того же года «Татфондбанк» признали банкротом. Тогда же экс-бенефициара организации Мусина арестовали по подозрению в мошенничестве с кредитом ЦБ в особо крупном размере. Позднее возбудили дела по статьям о злоупотреблении полномочиями, шесть из них выделили в отдельное производство. Мусин частично признал вину.

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