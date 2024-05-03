«Газпром Экспорт» попросил суд запретить чешской компании спор за рубежом

CEZ начала разбирательство в Швейцарии, российская компания против этого.

Экспортер природного газа «Газпром Экспорт» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить чешской энергетической компании CEZ продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде в Женеве. Заседание по делу № А56-40644/2024 назначено на 24 мая. Других подробностей в КАД пока не приводится.

В этом сюжете

«Газпром Экспорт» просит запретить голландской фирме инициировать арбитраж 10 апреля, 17:40

Суд удовлетворил иск «Газпром Экспорта» к «дочке» Gasunie 15 марта, 12:57

Это не первый подобный иск дочерней компании ПАО «Газпром». Например, в октябре 2023 года АС СПб и ЛО запретил польской Europol GAZ продолжать разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (дело № А56-96787/2023). Спор между сторонами возник из-за ответных российских санкций, касающихся польского участка газопровода Ямал — Европа. В 2022 году власти Польши ограничили «Газпром» в праве на получение дивидендов Europol GAZ, а Россия, в свою очередь, запретила последней эксплуатировать газопровод. Доля «Газпрома» в Europol Gaz была 48% до того, как его активы заморозили.

В марте 2024-го АС СПб и ЛО удовлетворил заявление «Газпром экспорта» о запрете газотранспортному оператору Net4Gas продолжать разбирательство в Арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики (дело № А56-9516/2024). В 2023-м Net4Gas сообщал, что российский поставщик перестал направлять ему ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы. Поскольку переговоры с компанией не принесли результата, чешский оператор начал арбитражное разбирательство.

Право.ru