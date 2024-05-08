ФНС ответила, когда отъезд из страны не повлияет на резидентство

Прошедшие краткосрочное обучение за рубежом не обязаны сразу же после окончания учебы возвращаться в Россию, уточнили в службе.

Налоговое резидентство — это статус, который накладывает на физическое или юридическое лицо обязательства платить налоги в стране, где оно налоговый резидент. Правило для признания человека налоговым резидентом РФ в НК такое: им признается физлицо, которое находится в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 календарных месяцев подряд (ст. 207 НК).

Для некоторых категорий граждан в законе предусмотрены исключения. Так, не теряют статус налогового резидента люди, которые уезжают на краткосрочное — до шести месяцев — лечение или обучение либо работают на морских месторождениях углеводородного сырья (п. 2 ст. 207 НК). То есть периоды выезда физлица за пределы РФ для лечения либо учебы на срок меньше полугода включают в период его нахождения в России. А дни, которые человек провел в другой стране за пределами срока лечения либо обучения, включаются уже в период нахождения за рубежом.

Практика Силуанов: решение о критериях признания резидентами не принято

Теперь ФНС уточнила, сохранит ли гражданин статус налогового резидента РФ, если не вернется в страну сразу после окончания обучения. Письмом налоговой службы поделилась адвокат Юлия Шилова. Юрист спросила у службы, потеряет ли резидентство человек, который провел шесть месяцев в другой стороне в качестве туриста, а следующие полгода учил местный язык и после этого не вернулся в Россию. «П. 2 ст. 207 НК не предусматривает требования о возвращении в Российскую Федерацию непосредственно после прохождения обучения для целей учета дней обучения при определении статуса налогового резидента РФ», — ответила ФНС.

В службе добавили, что цель и период нахождения налогового резидента РФ за пределами страны можно подтвердить договором на обучение, справками о прохождении учебы, копиями страниц загранпаспорта с учебной визой и отметками о пересечении границы. Других условий, в том числе о содержании учебных программ, НК не содержит, заключила ФНС.

В конце 2022 года Право.ru подготовило актуальную и сейчас памятку для работников и работодателей о налоговом резидентстве. Мы попросили юристов объяснить, как считается срок для определения резидентства, какие последствия наступают из-за потери статуса резидента и кто оплатит штрафы, если работник не сообщил его компании об отъезде. Еще эксперты рассказали, как налоговая ищет нерезидентов, и назвали порядок действий работодателя, сотрудник которого уехал. Подробнее об этом читайте в материале «Налоговое резидентство: памятка для работников и работодателей».

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