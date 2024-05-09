ФАС раскрыла пути незаконного иностранного владения стратегическими фирмами

Ведомство пояснило, какие факты заграничного контроля будет считать нарушением закона.

Федеральная антимонопольная служба поделилась информацией о серых схемах недобросовестных иностранных инвесторов, которые те используют для завладения стратегическими компаниями.

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ФАС указывает, что руководствуется в своей деятельности ФЗ № 57-ФЗ о порядке осуществления иностранных инвестиций и ФЗ № 160-ФЗ об иностранных инвестициях. Согласно этим нормам зарубежный инвестор может приобретать имущество, акции, корпоративные права в отношении стратегических предприятий с установленными ограничениями в разрешительном порядке. Такие сделки согласует правительственная комиссия либо антимонопольная служба.

Регулятор активно борется с противоправными действиями недобросовестных инвесторов, которые устанавливают иностранный контроль над стратегическими организациями в скрытых формах. ФАС рассказала, как инвесторы нарушают закон. Ведомство считает незаконными:

приобретение контрольного пакета акций компании, контролирующей стратегическое предприятие;

распределение акций такой стратегического предприятия между фирмами, которые действуют в интересах скрытого бенефициара (диверсификация);

выстраивание вокруг стратегического предприятия системы контрагентов, чтобы сделать его зависимым («спрут»);

приобретение акций стратегического предприятия близкими родственниками и деловыми партнерами иностранного инвестора, когда доверенных лиц назначают на руководящие должности, после чего бизнес дробят между аффилированными компаниями.

После выявления таких действий ФАС готовит заключения о незаконном контроле и приобщает документы к судебным процессам. Так служба добивается исключения иностранных инвесторов из деятельности стратегического предприятия.

Право.ru