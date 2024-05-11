ЕС подготовит 14-й пакет санкций до июля

Под ограничения подпадут 52 компании из России и других стран.

Новостной портал EUobserver пишет, что Евросоюз будет готов согласовать новые антироссийские санкции до июля. По информации издания, в новый пакет не войдут ограничения, касающиеся прав на передвижение российских дипломатов. Кроме того, в ЕС отказались от изначального плана запретить импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия. Ранее соответствующие идеи высказывал министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. Новые ограничения коснутся 52 организаций из РФ и стран, которые поставляют в Россию товары двойного назначения.

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Bloomberg указывал, что под ограничения ЕС может подпасть Система передачи финансовых сообщений Центробанка (аналог международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT) и четыре российских СМИ, включая «Российскую газету», «Известия» и РИА «Новости». ТАСС писал, что новые санкции Евросоюза будут направлены против тех, кто обходит действующие меры.

В феврале Евросоюз продлил санкционный режим против РФ до 24 февраля 2025 года, а в апреле — персональные антироссийские санкции до 15 сентября. Сегодня в европейский список ограничений включены более 2100 физических и юридических лиц.

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