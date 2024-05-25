Центробанк проанализировал влияние санкций на бизнес

Несмотря на проблемы, которые последуют за усилением международных санкций, бизнесу хватит денег для погашения кредитов, выяснил ЦБ.

Центральный банк изучил уязвимости российского нефинансового сектора, одна из которых — санкционное давление на российскую экономику и дружественные страны. Результаты анализа опубликованы в очередном обзоре финансовой стабильности.

В конце 2023 года и в первые три месяца 2024-го это давление усилилось, признает регулятор. Так, 18 декабря прошлого года ЕС принял 12-й пакет санкций, 23 февраля — 13-й. США тоже ввели ограничения против многих секторов российской экономики. Новые санкции могут негативно сказаться на алмазной и нефтегазовой отраслях, цветной металлургии и горной добыче, считает регулятор. Устойчивость бизнеса будет зависеть от возможности переориентироваться на новые рынки сбыта и от господдержки.

Результатом новых ограничений могут стать снижение экспорта и импорта, ухудшение маржинальности российских товаров и их конкурентоспособности на мировом рынке, усложнение логистики и трансграничных платежей. Так, по итогам 2023 года уже снижаются объемы добычи и экспорта нефти и газа, экспорта нефтепродуктов. И хотя бизнес адаптируется к санкциям и осваивает восточное направление, полностью заместить выпадающие объемы экспорта ему еще не удалось.

Санкции Из-за санкций бизнес перешел на рублевые переводы

Корпоративный сектор в 2023 году тоже привыкал к новым условиям ведения бизнеса. Угроза вторичных санкций вынуждает контрагентов из дружественных стран снижать риски и отказываться от сотрудничества с российским бизнесом и со связанными с ним компаниями, признает ЦБ. В итоге усложняются цепочки поставок и механизмы оплаты. Это приводит к удорожанию импорта и перебоям в поставках, которые снижают маржинальность и конкурентоспособность российских товаров. А еще из-за проблем с международными платежами появилась необходимость в изменении и расширении каналов расчетов, добавил регулятор.

Несмотря на давление санкций, большинство компаний в крупнейших отраслях экономики либо сократили долговую нагрузку, либо сохранили прежние финансовые показатели. Исключение — «отдельные крупнейшие нефинансовые компании преимущественно из нефтегазовой отрасли, отраслей цветной металлургии и удобрений, которые столкнулись со снижением финансовой устойчивости». Но у большинства компаний все же нет проблем с обслуживанием долгов.

Как напомнил заместителя председателя ЦБ Филипп Габуния, полгода назад регулятор ужесточил денежно-кредитную политику. Поэтому в новом обзоре регулятор оценил еще и влияние новых условий на крупнейший бизнес. ЦБ оценивал 80 компаний нефинансового сектора из 13 отраслей. При анализе он использовал показатель покрытия процентов, который демонстрирует способность компаний вовремя обслуживать долги. Результаты показали, что большинство фирм по итогам 2023 года снизили чувствительность к процентному риску, а большей части заемщиков хватит прибыли, чтобы платить проценты по кредитам в 2024 году.

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