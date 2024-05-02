ЦБ принудительно ликвидирует банк «Гефест»

Кредитная компания уже погасила долги перед кредиторами на 93,96%, или на 145,1 млн руб.

19 апреля Арбитражный суд Тверской области ввел процедуру принудительной ликвидации банка «Гефест» (дело № А66-4038/2024). Ликвидатором назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

АСВ уточняет, что у кредитной организации нет признаков банкротства и она способна в полном объеме погасить долги перед кредиторами и уплатить обязательные платежи. Кредиторы, которые не успели предъявить требования к банку во время работы временной администрации, могут направить их почтой по адресу: 127994, Москва, ГСП-4, ГК «АСВ». При принудительной ликвидации финансовая организация под управлением АСВ будет рассчитываться с кредиторами в соответствии с реестром.

Агентство сообщает, что страховые выплаты клиентам банка погашены на 93,96%, или на 145,1 млн руб.

28 февраля Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Гефеста» (расположен в Кимрах Тверской области). По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе. Регулятор указывает, что кредитная компания нарушала законы о банковской деятельности и требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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