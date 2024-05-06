Бизнесу предлагают отчитываться о достижении национальных целей

Рекомендация адресована крупному бизнесу, госкомпаниям и фирмам, чьи акции обращаются на бирже. Информацию о вкладе в достижение таких целей будут включать в отчетность об устойчивом развитии.

Минэкономразвития подготовило единый стандарт нефинансовой отчетности компаний, призванной отразить не только достижения бизнеса в сфере устойчивого развития, но и его вклад в достижение национальных целей РФ. С проектом приказа министра Максима Решетникова ознакомились «Ведомости». Он добавил, что документ уже представили бизнесу и общественным организациям на заседании экспертного совета по устойчивому развитию при министерстве.

Предполагается, что стандарт отчетности будет применяться добровольно. «Мы поняли, что подход на основе мягкого регулирования достаточно позитивно воспринимается бизнесом. Поэтому в продолжение рекомендаций был создан более детализированный и системный документ — первый российский стандарт», — отметил собеседник в Минэке.

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Стандарт рассчитан на бизнес, который заинтересован в раскрытии информации об устойчивом развитии и повышении информационной открытости своей работы. Документ адресован в первую очередь госкомпаниям, крупным хозяйственным обществам с выручкой от 10 млрд руб. и фирмам, акции которых торгуются на бирже. Таким компаниям Минэк рекомендует ежегодно раскрывать социальные, управленческие, экологические и экономические показатели. Для централизованного раскрытия отчетов об устойчивом развитии министерство и Федресурс подготовили специальный сервис.

Отчет об устойчивом развитии: содержание

В экономическом блоке отчетности компании могут раскрыть годовую выручку и перечислить, сколько они потратили на цели устойчивого развития: разработку, исследования, зеленые инвестиции. Экологические показатели раскрывают, как фирма пользовалась природными ресурсами и какое влияние оказывала на природу. Социальный раздел содержит информацию о соцпроектах, работниках компании и мерах их поддержки. В этот раздел включают сведения о расходах на обучение сотрудников, их зарплаты, мерах поддержки семей персонала, а еще о том, как часто в компании обновляется коллектив. В управленческий блок включают данные, которые помогут будущим бизнес-партнерам оценить эффективность управления компанией: число заседаний совета директоров, возраст и пол руководителей, случаи привлечения компании к административной ответственности.

Кроме стандартных ESG-индикаторов, Минэк определил еще 20 показателей, которые отражают вклад бизнеса в реализацию пяти национальных целей развития РФ.

Вкладом в «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» будут считаться расходы компании на программы поддержки семьи, родительства и здоровья сотрудников. К этой категории относятся, например, доплаты к пособиям сотрудникам по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, расходы на программу переобучения работников при выходе из декрета.

В достижении цели «Возможности для самореализации и развития талантов» помогают расходы на поддержку образования, НИОКР, развитие инфраструктуры в сфере культуры.

«Комфортная и безопасная среда для жизни» обеспечивается расходами на улучшение жилищных условий сотрудников и благоустройство и развитие городов. Для достижения этой цели бизнесу предлагают вводить льготную ипотеку для работников и компенсировать им расходы на капитальный ремонт жилья.

Еще есть цели «Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Цифровая трансформация». К этой категории относятся расходы на учебу сотрудников, софинансирование взносов в пенсионные фонды и обеспечение доступа к интернету в удаленных регионах.

Изначально раскрытие отчетности об устойчивом развитии предполагалось сделать обязательным, но в итоге от идеи отказались. Против этого тогда выступил и крупнейший бизнес, и Российский союз промышленников и предпринимателей.

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