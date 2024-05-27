АСГМ оставил без движения иск «Роснано» к ВЭБ.РФ

Суд предложил заявителю исправить недочеты до 20 июня.

АСГМ оставил без движения иск «Роснано» к госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Определение опубликовали в Картотеке арбитражных дел (№ А40-99870/2024). В нем говорится: заявление подано с нарушениями требований Арбитражного процессуального кодекса, оно не позволяет определить характер спорных правоотношений, обстоятельства их возникновения и не имеет требований со ссылкой на законы и другие нормативные правовые акты. Суд предложил компании исправить недочеты до 20 июня, и если этого не произойдет, то иск вернут.

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«Роснано» обратилось в АСГМ ранее в мае. «Ведомости» рассказывали, что стало поводом для этого. В конце 2023 года руководителям компании поручили оценить свои активы для их последующей продажи. По словам источников издания, отчеты с результатами оценки передали в ВЭБ.РФ в начале 2024-го. Часть из них в госкорпорации признали некорректной: в некоторых документах нашли ошибки, которые могут вести к неоднозначному толкованию. Это противоречит требованиям закона «Об оценочной деятельности». В феврале «Роснано» направили распоряжение, чтобы члены советов директоров организации проголосовали за доработку отчетов. Этот документ якобы и хотят оспорить в арбитражном суде.

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