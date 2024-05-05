АС Московской области и 9-й ААС ищут председателей

Предложения актуальны до 17 мая и 3 июня соответственно.

Высшая квалификационная коллегия судей 3 мая открыла две вакантные должности — председателей АС Московской области и 9-го ААС. Первое предложение актуально до 17 мая, а второе — до 3 июня.

Претенденты должны отправить в ВККС заявление и анкету с биографическими сведениями, результаты квалификационного экзамена и характеристики с предыдущих мест работы. Еще потребуются копии документа, удостоверяющего личность, диплома о высшем образовании, трудовой книжки. Заявления и документы будут принимать с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 (обед с 13:00 до 13:45) по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105.

Полномочия Инны Воробьевой, экс-председателя АС Московской области, ВККС досрочно прекратила в начале апреля. В конце 2009-го ее назначили председателем 10-го ААС, а в марте 2022-го перевели на аналогичную должность в АС Московской области. Вскоре Воробьеву уличили в покровительстве судье в отставке: она согласовывала ему длительные отпуска, практически не нагружала работой. Еще она представила в ВККС недостоверные документы, которые подтверждали, что у отставного судьи есть необходимый опыт для назначения на должность главы 10-го ААС, хотя это было не так.

Судьи Апрельское заседание ВККС: итоги

В итоге Президиум Совета судей обратился в ВККС с просьбой привлечь Воробьеву к дисциплинарной ответственности. Экс-председатель объяснила ее поведение излишней жалостью и доверчивостью и просила ВККС проявить к ней снисхождение, но в коллегии все же решили досрочно прекратить ее полномочия. Подробнее о заседании Высшей квалифколлегии, на котором рассматривалось дело Воробьевой, мы рассказывали в материале «ВККС досрочно прекратила полномочия председателя АС Московской области».

Игорь Гладков, действующий председатель 9-го ААС, родился 30 июля 1954 года. Сейчас ему 69 лет, и до достижения Гладковым предельного для пребывания в должности судьи возраста осталось меньше трех месяцев.

После окончания в 1981 году Ивановского госуниверситета Гладков 12 лет проработал в судах общей юрисдикции, в том числе и в областном суде. В 1993 году был избран депутатом Совета Федерации, а с 1996 года работал первым председателем АС Ивановской области. В сентябре 2007 года Гладков ушел в отставку и стал первым заместителем председателя правительства Ивановской области. Место главы 9-го ААС Гладков занял в марте 2014 года, а до этого суд год работал без председателя. Гладков — заслуженный юрист РФ, почетный работник судебной системы, имеющий первый квалификационный класс судьи.

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