АС МО отправил на пересмотр дело о взыскании убытков от санации «Рост банка»

Суд отменил взыскание 284 млрд руб. с экс-владельца банка и его бывшего топ-менеджера.

В четверг АС Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций и передал на новое рассмотрение дело о взыскании с экс-владельца «Рост банка» Михаила Шишханова и бывшего топ-менеджера кредитной организации Александра Лукина 283,9 млрд руб. Запись об этом появилась в Картотеке арбитражных дел (№ А40-175485/2020).

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9-й ААС подтвердил взыскание 283,9 млрд руб. с экс-топов «Рост банка» 26 июля, 17:53

Как сообщалось, АСГМ взыскал с Шишханова и Лукина 283,9 млрд руб. по требованию Центробанка в мае 2023 года. Такие убытки регулятору причинила санация — финансовое оздоровление — «Рост банка», который в 2018 году присоединился к кредитной организации «Траст».

Во время разбирательства ЦБ настаивал: Шишханов и Лукин плохо управляли «Рост банком», из-за чего ему понадобилась санация. Сначала процедуру проводил «Бинбанк», которым тоже руководили ответчики, а потом и сам Шишханов. Представитель «Траста» рассказывал: «Бинбанк» вел агрессивную политику по привлечению вкладов, а полученные деньги передавал «Рост банку», откуда их выводили в пользу бенефициаров. Как итог, на балансе «Рост банка» образовался дефицит в 400 млрд руб., а «Бинбанку» и «Рост банку» потребовалась финансовая поддержка.

ЦБ взял на себя их санацию и понес убытки: разместил деньги, предоставленные «Рост банку» на восстановление платежеспособности, на льготных основаниях, а не под ключевую ставку. Из-за этого регулятор потерял часть доходов, которые и потребовал взыскать в суде. Шишханов и Лукин утверждали: расчет убытков неверный, их действия были законными. АСГМ отклонил эти доводы и встал на сторону ЦБ, взыскав с двух ответчиков 283,9 млрд руб. Позднее 9-й ААС поддержал это решение, а АС МО — нет. Текст судебного акта с причинами такого решения опубликуют позднее.

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