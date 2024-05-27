«Альфа-банк» требует 26,5 млрд руб. от бывшего кипрского владельца

В мае суд приостановил корпоративные права иностранной компании в отношении российского банка.

«Альфа-банк» направил в Арбитражный суд города Москвы иск на 26,5 млрд руб. к кипрской холдинговой структуре ABH Financial Ltd. (дело № А40-113903/2024). Пока суд не принял заявление к рассмотрению, а основание требований неизвестно.

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13 мая суд удовлетворил два иска Министерства финансов о приостановлении корпоративных прав ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении «АБ Холдинга»-«Альфа-банка» и «ЮНС-Холдинга»-«Альфастрахования» (дела № А41-35527/2024, № А41-35525/2024). Дело рассматривалось по заявлению истца на закрытом судебном заседании, судебные акты по делу не публиковались.

Минфин указывал, что приостановление корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в отношении «АБ Холдинга» и «ЮНС-Холдинга» исключит препятствия для деятельности этих организаций. Правительство 1 апреля включило компании в перечень экономически значимых организаций, что дало ведомству право требовать их принудительной деофшоризации. 4 августа 2023 года президент подписал закон № 470-ФЗ об исключении из структуры владения иностранных холдингов. Его нормы направлены на понуждение собственников к переводу в РФ российского бизнеса, прежде всего в ключевых и стратегических отраслях, и восстановлению прав его российских совладельцев.

Бенефициарами ABH Financial Ltd. выступают Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен.

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